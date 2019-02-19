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Умер модельер Карл Лагерфельд 

Рамблер 56 минут назад
Немецкий дизайнер, художественный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни, сообщает Mirror.
По данным издания, в течение последних нескольких недель модельер страдал от тяжелой болезни, по причине которой и пропустил два январских показа Chanel. При этом в самом модном доме объясняли отсутствие Лагерфельда всего лишь его усталостью.
Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж и через 22 года основал собственную линию одежду. — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет — в 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel.
Общество , Фото , Карл Лагерфельд , Chanel
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