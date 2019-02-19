Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму изъяли спорные учебники истории полуострова 

News.ru 2 часа назад
Фото: monmrk/facebook.com
Из общеобразовательных заведений Крыма изъяты учебники истории России, которые вызвали нарекания со стороны местного населения, в частности крымских татар. Об этом сообщила республиканский министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова.
«Сегодня учебников нет, они изъяты. Теперь будем решать, что делать дальше: методическая рекомендация или доработка этих параграфов», — сказала министр в интервью РИА Новости.
Гончарова уточнила, что в связи со сложившейся ситуацией, в самое ближайшее время будет создана рабочая группа, состав которой ещё не определён. Ей и предстоит все необходимая методическая доработка ученической литературы.
Совет крымских татар заявил, что в учебнике по истории Крыма для десятых классов содержится пропаганда ксенофобии, а факт депортации российских народов преподносится как необходимая мера и фактически оправдывается, и призвал изъять пособие из всех школьных и публичных библиотек, писал ранее News.ru.
News.ru: последние новости
Друзь после скандала с подкупом уезжает в США Космонавт Алексей Леонов уехал лечиться за границу Криминальный авторитет ответил на заявление Путина
Комментарии1
Общество , Образование , Наталья Гончарова , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Опубликовано видео «охоты» российских вертолетов в Сирии
Армия Оружие
Лавров назвал цели США в Сирии
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение