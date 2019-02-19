В Крыму изъяли спорные учебники истории полуострова

Из общеобразовательных заведений Крыма изъяты учебники истории России , которые вызвали нарекания со стороны местного населения, в частности крымских татар. Об этом сообщила республиканский министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова

«Сегодня учебников нет, они изъяты. Теперь будем решать, что делать дальше: методическая рекомендация или доработка этих параграфов», — сказала министр в интервью РИА Новости.

Гончарова уточнила, что в связи со сложившейся ситуацией, в самое ближайшее время будет создана рабочая группа, состав которой ещё не определён. Ей и предстоит все необходимая методическая доработка ученической литературы.

Совет крымских татар заявил, что в учебнике по истории Крыма для десятых классов содержится пропаганда ксенофобии, а факт депортации российских народов преподносится как необходимая мера и фактически оправдывается, и призвал изъять пособие из всех школьных и публичных библиотек, писал ранее News.ru.