Умерла актриса Наталия Терентьева

Актриса ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, народная артистка РФ Наталия Терентьева , получившая премию "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство", скончалась в Ярославле на 93-м году жизни, сообщается на сайте волковского театра.

"Уход из жизни Наталии Терентьевой — это завершение целой эпохи. Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием… Это большая потеря для всего театрального сообщества — не только ярославского, но и российского", — сообщает театр.

Коллеги отзываются о Терентьевой как о "безгранично талантливой" актрисе, "подававшей пример профессионализма и благородства". На сцене ярославского театра она сыграла более 200 ролей, "блестяще примеряла на себя образы маленьких персонажей и главных героинь, трагические и комедийные", отмечает театр.

"Каждый её выход на подмостки становился событием для зрителей. Наталию Ивановну уважали коллеги и ценили те, кто вдохновляется театральным искусством. "За честь и достоинство" — в такой номинации актриса удостоена в 2005 году одной из главных наград — "Золотой маски", — говорится в сообщении.

Терентьева родилась в 1926 году в театральной семье. Во время Великой Отечественной войны была санитаркой и медсестрой. После — рабочей сцены во МХАТе. Актерскую карьеру Терентьева начала во вспомогательном составе Московского художественного театра, затем работала в Иркутске и Пскове, а 63 года назад стала актрисой театра имени Волкова.