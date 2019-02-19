Появилась версия чудесного спасения Бодрова

СМИ озвучили версию чудесного спасения Бодрова

16 лет назад Бодров снимал в североосетинском ущелье фильм «Связной» , когда там произошел сход ледника Колка. С тех пор артист и другие члены съемочной группы числятся пропавшими без вести.

Между тем среди поклонников актера и режиссера бытует множество версий, что «на самом деле» произошло 20 сентября 2002-го.

Согласно одной из них, которую в эфире ТВЦ привел Максим Сидоров, Бодров мог инсценировать собственную гибель, чтобы не возвращать деньги бандитам, поставившим его на «счетчик».

Согласно той, что привел Александр Немцов, Бодров мог потерять память, и сейчас живет в одном из кавказских аулов, городов России либо за границей.

Наконец, как рассказал Немцов, желтая пресса не исключала, что Сергей Бодров был похищен инопланетянами либо угодил в пространственно-временной провал.