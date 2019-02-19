Появилась версия чудесного спасения Бодрова

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СМИ озвучили версию чудесного спасения Бодрова 

Рамблер 1 час назад
Актер и режиссер Сергей Бодров может жить на Кавказе, за границей либо в другом времени и пространстве. Такие версии последствий схода ледника в Кармадонском ущелье в сентябре 2002 года в эфире ТВЦ перечислили журналист Максим Сидоров и фанат Бодрова Александр Немцов.
16 лет назад Бодров снимал в североосетинском ущелье фильм «Связной», когда там произошел сход ледника Колка. С тех пор артист и другие члены съемочной группы числятся пропавшими без вести.
Между тем среди поклонников актера и режиссера бытует множество версий, что «на самом деле» произошло 20 сентября 2002-го.
Гибель Сергея Бодрова: что случилось в Кармадонском ущелье
Согласно одной из них, которую в эфире ТВЦ привел Максим Сидоров, Бодров мог инсценировать собственную гибель, чтобы не возвращать деньги бандитам, поставившим его на «счетчик».
Согласно той, что привел Александр Немцов, Бодров мог потерять память, и сейчас живет в одном из кавказских аулов, городов России либо за границей.
Наконец, как рассказал Немцов, желтая пресса не исключала, что Сергей Бодров был похищен инопланетянами либо угодил в пространственно-временной провал.
Комментарии30
Общество , Видео , Максим Сидоров , СЕРГЕЙ БОДРОВ , Александр Немцов , "Связной" , ТВ Центр
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