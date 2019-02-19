Мать игнорирует пострадавшую в керченском колледже

Осенью прошлого года 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. В результате его действий погибли 20 человек, а ранены были 67, в том числе 16-летняя Наталья Калиниченко.

В октябре 2018-го девушка была доставлена на лечение в Москву. Тогда же внимание к себе привлек ее отец. Сначала СМИ сообщили, что Наталья не получила компенсацию, которая ей полагалась, а затем, что причиной этого стал запах алкоголя, исходивший от явившегося за деньгами Юрия Калиниченко. Позже эта информация была опровергнута.

В ноябре Юрий рассказал «МК», что мать Натальи бросила его с дочерью, когда той было чуть менее двух лет.

« (До сих пор. — прим. ред.) не объявлялась. Ни одного звонка дочери не сделала», — рассказал он теперь.

Также Юрий Калиниченко сообщил, что Наталья по-прежнему лечится в Москве, и продлится это еще по меньшей мере два месяца — ей вытягивают кость на одной из пострадавших ног. По словам отца девушки, она испытывает постоянные и сильные боли.