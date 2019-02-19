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Россияне стали чаще менять имена 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России выросло число зарегистрированных актов о смене имени. С соответствующими данными Минюста ознакомился RT.
Так, в 2018 году было зарегистрировано 87 574 актов о перемене имени, тогда как в 2017 году — 85 818.
При этом в 2016 году, согласно данным ведомства, имя меняли 82 943 раз, в 2015 — 81 229.
Ранее в столичном управлении ЗАГС назвали наиболее необычные имена, которые родители давали своим детям, рождённым в 2018 году.
В список попали Адель-Иллария, Пах, Радомира, Августина, Капитолина, Пересвет, Данислав и Мартин.
RT на русском: последние новости
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