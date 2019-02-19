Россияне стали чаще менять имена

В России выросло число зарегистрированных актов о смене имени. С соответствующими данными Минюста ознакомился RT.

Так, в 2018 году было зарегистрировано 87 574 актов о перемене имени, тогда как в 2017 году — 85 818.

При этом в 2016 году, согласно данным ведомства, имя меняли 82 943 раз, в 2015 — 81 229.

Ранее в столичном управлении ЗАГС назвали наиболее необычные имена, которые родители давали своим детям, рождённым в 2018 году.

В список попали Адель-Иллария, Пах, Радомира, Августина, Капитолина, Пересвет, Данислав и Мартин.