Россияне стали чаще менять имена 

В России выросло число зарегистрированных актов о смене имени. С соответствующими данными Минюста ознакомился RT.
Так, в 2018 году было зарегистрировано 87 574 актов о перемене имени, тогда как в 2017 году — 85 818.
При этом в 2016 году, согласно данным ведомства, имя меняли 82 943 раз, в 2015 — 81 229.
Ранее в столичном управлении ЗАГС назвали наиболее необычные имена, которые родители давали своим детям, рождённым в 2018 году.
В список попали Адель-Иллария, Пах, Радомира, Августина, Капитолина, Пересвет, Данислав и Мартин.