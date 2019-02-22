Кто «подхрюкивает» США
«Подхрюкивают» Вашингтону, по мнению президента России Владимира Путина, страны НАТО, объяснил «Взгляд». Об издающих подобные звуки «сателлитах» Америки российский лидер рассказал в ходе своего послания Федеральному собранию двухдневной давности. Тогда Путин посетовал на то, что США, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, винят Россию в том же. Более того, американцы, по мнению президента, еще и «мобилизуют» своих сателлитов пусть «аккуратненько», но «подхрюкивать» о том же самом.
«Кого он имеет в виду? Страны НАТО, которые поддержали американскую позицию о том, что в развале ДРСМД виновата Россия», — объяснил автор публикации.
«Дипломатия не отличается от уличных разборок»
Россия обязана ответить на обвинения Европейского союза в систематическом нарушении прав человека и принципов демократии, пишет «Взгляд». Несколько дней назад Совет ЕС по иностранным делам принял постановление, в котором признал нарушителями Россию, а также Иран, Китай, Турцию, Венесуэлу, Белоруссию, Саудовскую Аравию и несколько стран Африки. Европейцы пообещали продолжать осуждать нарушителей, призывать их прекратить делать это и добиваться «справедливости и ответственности». Между тем нарушаются права человека и в самом ЕС, например, во Франции мусульманам запрещено носить традиционную для них одежду, однако ни одно государство Союза в списке упомянуто не было.
«Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа», — считает автор статьи, отметивший, что «дипломатия не отличается от уличных разборок в правиле "тебя задели — надо отвечать"».
Госдума одобрила закон Путина об ОПГ
Депутаты Госдумы одобрили закон об уголовном преследовании лидеров ОПГ единогласно в первом чтении, пишет «Коммерсант».
Исправить Уголовный кодекс соответствующим образом ранее предложил президент России Владимир Путин. Вчера полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх пояснил депутатам, что президентские поправки призваны сажать «иерархов» на 8-15 лет лишь за то, что они таковыми являются, а в ответ на вопрос коммуниста Алексея Куринного о достаточности «коронации вора в законе» в качестве основания для уголовного преследования призвал «не вести дискуссию в парламенте на языке, который присущ иным субкультурам». Минх объяснил, что положение того или иного авторитета в иерархии ОПГ определит «комплексная оценка».
Запад отреагировал на послание Путина
Президент России Владимир Путин пообещал «и масло, и ракеты», сыграл роль «заботливого отца» в ходе своего послания Федеральному собранию. Реакцию зарубежных СМИ на это привел «Коммерсант».
Американская газета The New York Times обратила внимание, что за «внешнеполитическую дубинку» Путин взялся лишь в самом конце выступления, и усомнилась, что российская экономика потянет обещанные президентом «и масло, и ракеты».
Британская The Independent засомневалась в том же, назвав слова Путина порой направленными «в какую-то альтернативную реальность». В свою очередь, немецкий канал Deutsche Welle заявил, что Путин сыграл «хорошо известную роль заботливого отца».
«Повышение социальных льгот тут, финансовая помощь там», — удивился журналист.
США пригрозили России «троянским конем»
США применят против России тактику «троянского коня». Об этом, как сообщает Telepolis, рассказал начальник штаба Военно-воздушных сил США Дэвид Голдфайн.
По словам генерала, разработка новой стратегии ведения боевых действий Министерством обороны займет примерно год, потребует 135 миллиардов долларов и подразумевает «скрытное вторжение» на территорию противника с целью нанесения удара по его слабым местам.
Голдфайн отметил, что новая тактика предусматривает участие всех родов войск.