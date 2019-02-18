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Умер герой легендарного снимка в день окончания Второй мировой 

Lenta.ru + ещё 4 39 минут назад
Фото: AP
Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет. Об этом сообщает CBS.
Сообщается, что Мендонса скончался в результате инсульта в Мидлтауне, штат Род-Айленд. Он не дожил два дня до своего 96-летия.
Известная фотография с участием Мендонсы и его будущей жены Греты Циммер Фридман (Greta Zimmer Friedman), сделанная 14 августа 1945 года, стала символом победы во Второй мировой войне. На снимке моряк Мендонса целует ассистентку стоматолога Фридман, одетую в форму медсестры. Фото было сделано на Таймс-сквер в Нью-Йорке после принятия Японией условий капитуляции. Автором стал Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt).
«Волнение от войны закончилось, плюс я выпил», — объяснял позднее Мендонса свой поступок.
Супруги прожили вместе 70 лет. Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.
Почти полвека более 30 американцев претендовали на звание героев снимка. Однако расследование Лоуренса Веррии (Lawrence Verria), обнародованное в книге The Kissing Sailor («Целующий моряк») доказывает, что на фото изображены именно Мендонса и Фридман.
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Общество , США
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