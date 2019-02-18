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В Госдуме прокомментировали продажу сладостей в школах 

RT на русском 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН прокомментировал продажу сладостей в школах.
«Надо ограничить сахар хотя бы для наших детей, чтобы они не подвергались вредному воздействию этого не полезного продукта», — заявил он.
По его словам, опасна не только газировка. Как отметил Свищёв, ему присылают фотографии из многих школ, судя по которым в столовых продаётся огромное количество соков, «притом не самых лучших», а также булок, конфет, печенья и вафель.
«Пропаганда здорового питания в школах не ведётся. Дети схватили, что быстрее, что знакомо по рекламам. Тем самым они подсаживаются на не полезные продукты», — считает депутат.
Свищёв направил запросы в Минздрав, департамент потребительского рынка и другие профильные инстанции. Он пояснил, что как только будут получены ответы, появятся конкретные законодательные инициативы.
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют добиться усиления контроля за продажей энергетических напитков детям.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, каким должно быть правильное школьное питание.
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