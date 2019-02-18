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Театр расторг контракт с оперным певцом из-за маленького роста 

News.ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: tenore/vk.com
Оперный певец Хачатур Бадалян рассказал, что собирается подать иск к Татарскому театру оперы и балета имени Мусы Джалиля, который расторг договор из-за его маленького роста.
«Отчетливо было сказано много раз, что директор не хочет допускать Бадаляна до выступлений, потому что его не устраивает его рост, вплоть до того, что на гала-концерте он будет выглядеть комично», — рассказал Бадалян.
Театр заключил контракт с артистом на два спектакля и два гала-концерта. За день до спектакля «Мадам Баттерфляй» выяснилось, что в учреждении нет костюма его размера. А в день премьеры певцу принесли вещи, которые были больше заявленных размеров. Одежду пришлось переделывать прямо перед выходом на сцену. По словам Бадаляна, выступление прошло успешно. Позже певец узнал, что театр разорвал с ним контракт. Кроме того, он отметил, что его рост составляет 170 сантиметров, передаёт «360».
Как ранее писал News.ru, эстонский драматический театр в Таллине запустит представление о российской истории XX века. Постановка будет называться «Любовь в Крыму».
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Общество , Хачатур Бадалян
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