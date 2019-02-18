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Иностранные студенты заинтересовались российским образованием 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Евгений Переверзев / «Коммерсантъ»
В России завершился первый тур Международной олимпиады для зарубежных студентов Open Doors. Как сообщили «Ленте.ру» организаторы олимпиады, в 2019 году ее участниками стали 27 тысяч человек из 163 стран.
«Беспрецедентный рост популярности Open Doors наглядно демонстрирует рост репутации России на глобальном рынке образования и роль в этом проекта 5-100», — отметил организаторы.
Так, по их данным, по сравнению с прошлым годом число желающих принять участие в проекте выросло более чем в три раза — тогда участниками олимпиады стали 8,5 тысячи иностранных студентов.
Олимпиада Open Doors проходит в два этапа. В первом туре участники должны представить свое портфолио, а во втором туре, который стартовал 18 февраля, им предстоит выполнить олимпиадные задания. Победители и призеры конкурса получат квоты российского правительства на получение магистерского образования в лучших российских университетах.
В этом году координаторами профилей Олимпиады стали шесть ведущих вузов России, которые также являются участниками программы повышения конкурентоспособности российского образования: Высшая школа экономики, ИТМО, Томский и Новосибирский университеты, МФТИ и МИФИ.
Международная олимпиада Open Doors позволяет абитуриентам любого вуза мира, не являющимся гражданами России, получить грант на обучение в магистратуре любого из 500 российских университетов, включая 21 ведущий университет-участник проекта 5-100. Она проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования и Россотрудничества, организатором выступает Ассоциация «Глобальные университеты».
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Общество , Образование , ВШЭ , Правительство РФ , МИФИ , Lenta.ru
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