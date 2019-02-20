Жители Красноярска возмутились водкой в бутылках в виде православной часовни

Андрей Скворцов. «Церковь борется с пьянством, а здесь совмещено несовместимое. Мы будем обязаны отреагировать. Мы обратились к юристам, чтобы они дали рекомендацию, каким образом можно воздействовать на производителя данной продукции», — заявил представитель Красноярской епархии РПЦ

Ранее местные телеканалы показали репортаж о появлении в магазинах бутылок водки в виде часовни великомученицы Параскевы Пятницы. Бутылка раскрашена и повторяет очертания настоящей часовни, а верх изготовлен в виде купола и креста.