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Названы самые высокие показатели смертности от алкоголя в регионах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexei Sazonov/AP
Самые высокие показатели смертности от алкоголя в 2018 году зафиксированы в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 1604 случая, и Приволжском федеральном округе — 1123 случая. Об этом сообщает 66.ru.
Среди городов на первом месте в рейтинге — Москва, где зафиксировано 436 случаев. На втором — Свердловская область — 338 человек. На третьем — Кемеровская область — 211 случаев.
При этом по итогам 2018 года в России на 18% снизилась смертность от алкоголя. Всего в России спиртосодержащие напитки стали причиной гибели 5,6 тысячи человек, что на 18% меньше, чем в 2017-м году.
Ранее сообщалось, что в России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя.
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