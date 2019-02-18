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Семья хотела сдать детей в детдом из-за тарифа на мусор 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press
Новые правила оплаты вывоза мусора стали неподъемными для одной многодетной семьи на Урале на столько, что родители планируют сдать своих детей в детский дом. Об этом рассказал депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин.
«Мне позвонила моя избирательница по имени Светлана. Говорит: «Что же нам делать с мусорной реформой?» Видимо, начали всем приходить платежки, а вывоза мусора как такового нет. Она привела в пример своих соседей из села Коркинское Туринского района, в семье девять человек. Они физически не могут платить по новому тарифу и от безысходности задумались о том, чтобы сдать детей в детский дом», — приводит слова Коркина Znak.com.
По словам депутата, с января 2019 года стоимость услуги за вывоз бытовых отходов для этой семьи составляет более тысячи рублей в месяц. И это при том, что прожиточный месячный минимум у них составляет на всю семью суть менее 11 тысяч рублей.
С 1 января 2019 года вступили в силу новые правила оплаты за вывоз мусора. Теперь она зависит не от площади жилья, а от количества проживающих, писал ранее News.ru.
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