Семья хотела сдать детей в детдом из-за тарифа на мусор

Новые правила оплаты вывоза мусора стали неподъемными для одной многодетной семьи на Урале на столько, что родители планируют сдать своих детей в детский дом. Об этом рассказал депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин.

«Мне позвонила моя избирательница по имени Светлана. Говорит: «Что же нам делать с мусорной реформой?» Видимо, начали всем приходить платежки, а вывоза мусора как такового нет. Она привела в пример своих соседей из села Коркинское Туринского района, в семье девять человек. Они физически не могут платить по новому тарифу и от безысходности задумались о том, чтобы сдать детей в детский дом», — приводит слова Коркина Znak.com.

По словам депутата, с января 2019 года стоимость услуги за вывоз бытовых отходов для этой семьи составляет более тысячи рублей в месяц. И это при том, что прожиточный месячный минимум у них составляет на всю семью суть менее 11 тысяч рублей.

С 1 января 2019 года вступили в силу новые правила оплаты за вывоз мусора. Теперь она зависит не от площади жилья, а от количества проживающих, писал ранее News.ru.