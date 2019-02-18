Минтруд не получал указаний об измерении талии

В Министерство труда не поступала инициатива об измерении талии в качестве способа профилактики производственного здоровья.

«Подобная инициатива в Минтруд России не поступала», — сказали в Минтруде.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что в министерстве планировали обсудить идею подобного метода профилактики, напоминает RNS.

Как ранее писал News.ru, предложение Министерства здравоохранения увеличить возрастной порог для продажи горячительных напитков — шаг в верном направлении, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, новые правила должны коснуться всей продукции вне зависимости от её крепости.