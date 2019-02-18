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Минтруд не получал указаний об измерении талии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
В Министерство труда не поступала инициатива об измерении талии в качестве способа профилактики производственного здоровья.
«Подобная инициатива в Минтруд России не поступала», — сказали в Минтруде.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что в министерстве планировали обсудить идею подобного метода профилактики, напоминает RNS.
Как ранее писал News.ru, предложение Министерства здравоохранения увеличить возрастной порог для продажи горячительных напитков — шаг в верном направлении, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, новые правила должны коснуться всей продукции вне зависимости от её крепости.
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