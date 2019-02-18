Кузнецова назвала противоречивой информацию о пропавшем в «Лосином острове» мальчике

В настоящее время поступают противоречивые данные о мальчике, который всю ночь провел в заповеднике «Лосиный остров». Информация будет проверена. Об этом «360» заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

«По поводу мальчика, который пропал на Лосином острове, поступает противоречивая информация. С одной стороны, есть сообщения о том, что претензий к семье у органов опеки нет, на учете она не состояла», — заявила Кузнецова.

Она также добавила, что уполномоченный по правам ребенка Москвы связался с дошкольным учреждением, куда ходит ребенок. Там ничего странного или негативного в поведении родителей и мальчика не замечали.

«Одновременно в средствах массовой информации описывают свидетелей, которые видели мешок на шее у ребенка. Вопросы также вызывает несвоевременное обращение мамы в полицию. Безусловно необходимо пристально проверить всю информацию, и мы сейчас отправили запрос в прокуратуру, находимся на связи со Следственным комитетом Российской Федерации», — заключила омбудсмен.

Ранее мама ребенка рано утром 18 февраля обратилась в полицию и заявила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что мальчик вечером 17 февраля убежал в лесной массив заповедника «Лосиный остров» и не вернулся.

Детсадовца заметили утром в понедельник на одной из заправок около заповедника. В настоящее время мальчика осматривают врачи и психологи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.