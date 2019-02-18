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Космонавта Алексея Леонова прооперировали за границей 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Супруга Алексея Леонова сообщила, что знаменитый космонавт сейчас находится за границей после операции на пальцах ноги, а вовсе не из-за ареста основателя компании Baring Vostok, членом консультационного комитета которой он является.
«У нас на почве диабета пальцы прооперировали на ноге», — рассказала РИА Новости Светлана Леонова.
По её словам, они пребывают в больнице с 6 февраля, состояние Леонова нормализовалось, космонавт планирует вернуться в Россию через 10−15 дней. Какую-либо связь отъезда мужа с арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви Светлана Леонова категорически отвергла.
Ранее News.ru писал, что Алексей Леонов выехал на плановое лечение за границу. Знаменитый космонавт в настоящее время является членом консультативного комитета компании Baring Vostok, несколько сотрудников которой были на днях арестованы.
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