Космонавта Алексея Леонова прооперировали за границей

Супруга Алексея Леонова сообщила, что знаменитый космонавт сейчас находится за границей после операции на пальцах ноги, а вовсе не из-за ареста основателя компании Baring Vostok, членом консультационного комитета которой он является.

«У нас на почве диабета пальцы прооперировали на ноге», — рассказала РИА Новости Светлана Леонова.

По её словам, они пребывают в больнице с 6 февраля, состояние Леонова нормализовалось, космонавт планирует вернуться в Россию через 10−15 дней. Какую-либо связь отъезда мужа с арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви Светлана Леонова категорически отвергла.

Ранее News.ru писал, что Алексей Леонов выехал на плановое лечение за границу. Знаменитый космонавт в настоящее время является членом консультативного комитета компании Baring Vostok, несколько сотрудников которой были на днях арестованы.