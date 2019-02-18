Картины Мунка привезут в Москву под военной охраной

Творения кисти норвежского художника Эдварда Мунка доставят из музея столицы Норвегии Осло в Москву в сопровождении специальной вооруженной военизированной охраны. Мало того, все автофургоны с полотнами мастера будут оснащены многоступенчатой системой спутникового слежения.

«Автомобили, осуществляющие транспортировку выставочного груза, должны быть оборудованы системой спутникового слежения, обеспечивающей повышение безопасности перевозок», — говорится в документации на портале госзакупок.

Данные требования выдвинула норвежская сторона. В райдере уточняется, что ценный груз необходимо транспортировать с минимальным количеством остановок и по заранее согласованному маршруту. Экипаж автофургонов должен состоять минимум из двух водителей и одного сменного сотрудника.

Выставка работ норвежского художника Эдварда Мунка пройдет в столице с 15 апреля по 14 июля. Три картины норвежца привезут в Третьяковскую галерею из ГМИИ имени Пушкина.

27 января с выставки Архипа Куинджи в Третьяковкой галерее была похищена картина художника «Ай-Петри. Крым». Полотно и похитителя нашли спустя сутки. Мужчина объяснил, что сама картина была ему без надобности, таким образом он просто хотел привлечь к себе внимание, писан ранее News.ru.