Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исполнительный директор НМЗ «Искра» получил награду 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Исполнительный директор АО «Новосибирский механический завод „Искра“ награжден знаком Российского профсоюза работников промышленности.
Исполнительный директор АО „Новосибирский механический завод „Искра“ Сергей Кондратьев „за активное содействие деятельности профсоюза и большой вклад в развитие отношений социального партнерства“ отмечен нагрудным знаком российского профсоюза работников промышленности „За сотрудничество“. Нагрудный знак „За сотрудничество“ учреждается для награждения граждан, внесших большой вклад совместно с профсоюзом в развитие социального партнерства, реализацию трудовых, социальных и культурных интересов трудящихся, укрепление международного сотрудничества профсоюза, а также за конкретные заслуги в области промышленности и науки.
Аргументы Недели: последние новости
Крымским татарам не понравился школьный учебник по истории Бастрыкин поручил проверить авиакомпанию "Победа" из-за инцидента с Лановым Шведские ученые после экспедиции на перевал Дятлова назвали версию гибели людей
Общество , Сергей Кондратьев
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей
Политика В мире
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Происшествия
Названа причина взрывов в Донецке
Происшествия Армия
СК прокомментировал слова матери Децла
Шоу-бизнес
В центре Донецка прогремели три взрыва
Происшествия
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение