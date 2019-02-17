Умер народный артист России Загир Валитов

Актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури умер после продолжительной болезни.

Валитов учился на актерском отделении в Уфимском училище искусств. После этого он поступил на театральное отделение Уфимского государственного института искусств.

Артист с 1964 года работал в Сибайском театре драмы. Спустя шесть лет он стал актером Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

Загир Валитов сыграл в спектаклях «В ночь лунного затмения», «Тополёк мой в красной косынке», «Мой бедный Марат» и других.