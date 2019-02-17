Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в Facebook обратил внимание на то, как зрители в студии телеигры «Поле чудес» разбирают еду с барабана. Некоторые брали съестное горстями, пытаясь взять побольше, а кто-то складывал угощения в целлофановые пакеты.

Его подписчики в Twitter сочли такое поведение отвратительным. «Как мерзко! Неужели ради еды можно так?» — рассуждает одна из пользовательниц.

Некоторым стало стыдно за соотечественников. «И ладно дети или бабки (…) но там же молодые мужики стоят, деловито набирают корм», — пишет другой юзер.

Кое-кто пожалел зрителей, отметив, что они «реально голодные». «Это студия в Останкино и каждый там с утра ничего не ел и рядом где-то в кафе не пообедает. Дома люди будут только вечером», — напомнил пользователь. По словам еще одного комментатора, за целый день участия в массовке платят до тысячи рублей, а найти в телецентре обед дешевле 300-400 рублей сложно, поэтому «неудивительно, что редакция дает возможность пожрать старикам».

Еду на съемки приносят участники телеигры. Так, житель Коми, участвовавший в одном из последних выпусков передачи, рассказал «Первоисточнику», что привез мясные деликатесы. Также мужчина признался, что ведущий программы Леонид Якубович совершенно по-разному ведет себя в кадре и в жизни: с другими людьми он позволяет себе общаться на повышенных тонах, а к игрокам относится очень хорошо.

Сам Якубович в июне прошлого года сетовал на поведение гостей программы, которые, по его ощущениям, «приходят жрать».