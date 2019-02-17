В США назвали лимоны признаком богатства россиян

Лимоны в России являются "престижным продуктом" и показателем богатства, об этом пишет американская журналистка Лиззи Сакс в своей статье в журнале Forbes

"Что у вас ассоциируется с лимонами? Свежесть? Летние дни? Прибрежный климат? Ну а в России и Юго-Восточной Азии их, судя по всему, используют, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление", — пишет журналистка, ссылаясь на свою беседу с Гарольдом Эдвардсом, представителем крупной калифорнийской компании Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых.

В ходе разговора Эдвардс, по словам Сакс, заявил, что "россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем во многих других странах мира", отмечает Сакс.

"Мне стало любопытно, не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?", — задалась вопросом журналистка, попросив объяснений у представителя Limoneira.

По словам Сакс, Эдвардс ей разъяснил что "богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни", так как это, по его мнению, является показателем того, что они могут позволить себе их покупать.

"Это называется престижным продуктом", — цитирует журналистка Эдвардса.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что лимоны не растут в России.