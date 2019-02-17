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«Юрского не существует, он умер»: актер предсказал свою скорую смерть 

Газета.Ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России и ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский за три недели до своей смерти заявлял, что скоро умрет. Об этом пишет "СтарХит".
В издании отметили, что о предчувствии Юрского на передаче "Сегодня вечером" рассказала режиссер и сценарист Алла Сурикова. По ее словам, актер якобы позвонил редактору книги об актере Сергее Коковкине и заявил о своем предчувствии.
"Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", — сказал Юрский и после этого надиктовал предисловие к книге.
Сурикова заключила, что Юрский хоть и был "мистификатором", но такую фразу "просто так" бы не сказал.
Известие о смерти Юрского появилось 8 февраля.
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