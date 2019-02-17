«Юрского не существует, он умер»: актер предсказал свою скорую смерть

В издании отметили, что о предчувствии Юрского на передаче "Сегодня вечером" рассказала режиссер и сценарист Алла Сурикова . По ее словам, актер якобы позвонил редактору книги об актере Сергее Коковкине и заявил о своем предчувствии.

"Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", — сказал Юрский и после этого надиктовал предисловие к книге.

Сурикова заключила, что Юрский хоть и был "мистификатором", но такую фразу "просто так" бы не сказал.

Известие о смерти Юрского появилось 8 февраля.