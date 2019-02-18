Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»

Государство умерит фискальные притязания
Конституционный суд разрешил оспаривать «неоправданные фискальные притязания» государства, пишет «Коммерсант». Суд высшей инстанции рассмотрел дело жительницы Барнаула Ольги Низамовой, оспорившей имущественный налог в размере 47,6 тысячи рублей за 2016 год за свой небольшой дом. Такая сумма была начислена женщине, исходя из инвентаризационной стоимости дома, так как власти Барнаула отсрочили переход на кадастровую оценку до 2020 года, то есть была применена ставка 1,5%, а не 0,1%. КС постановил, что соразмерность является одним из проявлений принципа справедливости в сфере налогообложения, сдерживающим «неоправданные фискальные притязания» государства, и позволил россиянам через суд добиваться ускоренного перехода на расчет налога по кадастру.
Массовым скидкам приходит конец
Ритейлеры стали зависимы от массовых скидок и начали предпочитать индивидуальные, заявил «Коммерсанту» генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Михаил Бурмистров. По его словам, розничные сети вынуждены удерживать покупательский трафик в связи с падающими пять лет подряд доходами населения. Сначала ритейлерам это удавалось за счет промо-акций, распространяющихся на всех покупателей, однако некоторые компании стали зависимы от массовых скидок — 35% от общей выручки при «комфортных» 25%. По этой причине многие сети решили сосредоточиться на индивидуальных программах лояльности — специальных предложениях для держателей клубных карт.
Как Порошенко добивается переизбрания
Президент Украины Петр Порошенко добивается переизбрания скупкой голосов, «Петиной полторушкой», манипуляциями с голосами переселенцев из Донбасса и при помощи силовиков и радикалов, пишут «Известия». «Петина полторушка» — выплата наличными субсидий на услуги ЖКХ, размер которых может достигать 1,5 тысячи гривен. Сначала власти Украины планировали переводить субсидии на спецсчет, а в январе 2019-го передумали и решили выдавать их наличными, причем не с мая, как планировалось изначально, а с марта. Таким образом, первая выплата состоится перед первым туром выборов, а вторая — перед вторым. Покупает голоса команда Порошенко и прямо — агитаторы выявляют самых социально незащищенных граждан и предлагают 500-1000 гривен за голос. Переселенцам из Донбасса значительно усложнили возможность проголосовать за кого-либо — они не попадают в реестр избирателей автоматически, а процедура запутана. Наконец, Порошенко уже по меньшей мере дважды в ходе кампании воспользовался «услугами» лояльных Генпрокуратуры и радикалов: первая начала уголовное расследование против его конкурента Анатолия Гриценко, вторые — атаковали дом министра внутренних дел Арсена Авакова, потребовавшего честных выборов.
Рублю нипочем санкции
Новые санкции США не приведут к падению рубля до 80 за доллар. О своей уверенности в этом «Российской газете» заявил аналитик «Телетрейд» Петр Пушкарев. По его словам, новый законопроект демократа Боба Менендеса и республиканца Линдси Грэма, если и не повторит судьбу прошлогоднего, не прошедшего через Сенат, то едва ли приведет к введению ограничений на покупку российского госдолга, то есть к по-настоящему жестким мерам. Пушкарев объяснил, что такие санкции ограничат не только Россию, но и «своих же», например, компанию Coca-Cola и ряд пенсионных фондов США, хеджирующих риски через ОФЗ, или нефтекомпании Chevron и Exxon Mobil, владеющие большими долями в российских фирмах.
«Никаких 80 рублей и выше», — спрогнозировал аналитик.
Лавров удивил в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции удивил сдержанностью к европейцам и резкостью к американскому журналисту. Об этом «Взгляду» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, заявления Лаврова о заинтересованности России в сильном Евросоюзе по тональности было непривычно сдержанным и лаконичным, а отказ отвечать на вопрос корреспондента The Washington Post об усилиях Москвы по предотвращению «преступлений» Башара Асада — раздраженным, что не должен позволять себе дипломат столь высокого уровня.
«Что бы я ни ответил, вы все равно напишете то, что сами посчитаете нужным. Так что пишите что хотите», — ответил Лавров американцу.