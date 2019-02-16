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Виктор Сухоруков назвал истинного владельца Крыма 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press
Крым в первую очередь является Божьей территорией и принадлежит небесам, заявил народный артист России Виктор Сухоруков, рассуждая о территориальной принадлежности полуострова.
«Я всегда считал, что Крым — это Божья территория… Крым принадлежит небесам, а мы — дети Бога. И если так относиться, то и не надо ни на что больше претендовать», — цитирует актёра «МК».
Он отметил, что «Крым останется Крымом», а изменить полуостров способно «термоядерное какое-то явление, сдвиг, может быть, каких-то подземных плит».
Ранее News.ru писал, что бывший представитель НАТО в России отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума. По словам советского иммигранта, Россия якобы пренебрегла договорённостями при воссоединении с Крымом.
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