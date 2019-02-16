Виктор Сухоруков назвал истинного владельца Крыма

Крым в первую очередь является Божьей территорией и принадлежит небесам, заявил народный артист России Виктор Сухоруков , рассуждая о территориальной принадлежности полуострова.

«Я всегда считал, что Крым — это Божья территория… Крым принадлежит небесам, а мы — дети Бога. И если так относиться, то и не надо ни на что больше претендовать», — цитирует актёра «МК».

Он отметил, что «Крым останется Крымом», а изменить полуостров способно «термоядерное какое-то явление, сдвиг, может быть, каких-то подземных плит».