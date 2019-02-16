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Чеченцы и азербайджанцы помирились после массовой драки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Global Look Press
Представители чеченской и азербайджанской диаспор встретились за общим столом после массовой драки в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. Встреча прошла в этом же заведении.
Речь шла о мире. Представители двух народностей назвали себя «кровными братьями».
«Азербайджанцы — наши братья. Никто не имеет права оскорблять наш братский азербайджанский народ», — заявил один из представителей чеченской диаспоры, которого цитирует «360».
Его оппонент, в свою очередь, заявил, что азербайджанцы «готовы умереть» за чеченцев.
Ранее помощник президента Азербайджана Али Гасанов заявил, что драка со стрельбой и поножовщиной в московском кафе не навредит отношениям между азербайджанским и чеченским народами, которые являются образцовыми. Он призвал уроженцев своей страны, а также представителей «братского чеченского» и других народов, проживающих в России, «не допускать подобных негативных инцидентов», писал News.ru.
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Комментарии35
Общество , Али Гасанов , Москва
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