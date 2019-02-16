Чеченцы и азербайджанцы помирились после массовой драки

Представители чеченской и азербайджанской диаспор встретились за общим столом после массовой драки в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы . Встреча прошла в этом же заведении.

Речь шла о мире. Представители двух народностей назвали себя «кровными братьями».

«Азербайджанцы — наши братья. Никто не имеет права оскорблять наш братский азербайджанский народ», — заявил один из представителей чеченской диаспоры, которого цитирует «360».

Его оппонент, в свою очередь, заявил, что азербайджанцы «готовы умереть» за чеченцев.