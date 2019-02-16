Бывший заместитель председателя Госдумы, ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Юрьев скончался в пятницу на 60-м году жизни.
"Пятнадцатого февраля не стало удивительного человека, известного политика и предпринимателя Михаила Юрьева. Ему было всего 59 лет… Все мы потеряли большого, талантливого человека, патриота своего отечества", — говорится в сообщении на сайте "Комсомольской правды".
Как отмечает издание, в последние месяцы Юрьев тяжело болел.
Михаил Юрьев с 1995 по 1999 годы являлся депутатом Государственной думы второго созыва, членом фракции "Яблоко". С 1996 года был заместителем председателя Госдумы. С 2017 года вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел программу "Главтема" на радио "Комсомольская правда".