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Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма 

РИА Новости + ещё 5 45 минут назад
Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов.
"С целью предотвратить провокации, пропаганду ксенофобии, оправдание факта депортации народов Российской Федерации и, как следствие, разрушение межнационального согласия в Крыму, совет крымских татар при главе республики Крым обратился к главе республики Крым Аксенову С. В. о необходимости изъятия вышеуказанного учебного пособия из всех школьных и публичных библиотек республики Крым и Российской Федерации", — говорится в принятом обращении совета.
В совете назвали возмутительным фактом появление в школах республики книги "История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. [В 2 ч.]. / [С. В. Юрченко и др.]. — М. : Просвещение, 2018. — 207с.
"Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что "численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек", а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами", — говорится в документе, текстом которого располагает РИА Новости.
В обращении отмечается, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти, ненавидящие русских мусульмане. Утверждается также, что депортация всего крымско-татарского народа представляется как вполне оправданный факт. В совете подчеркнули, что авторы учебного пособия умолчали о других исторических, документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне.
По мнению членов совета, безответственность и слабая гражданская позиция авторов учебного пособия, членов научно-редакционного совета, координатора проекта, рецензентов и комиссий, которые рекомендовали его к использованию в образовательном процессе, повлекли за собой нарушение статьи 282 Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.
"Поэтому совет крымских татар принял решение обратиться к депутату Государственной Думы Бальбеку Р. И. с просьбой инициировать проведение ряда экспертных исследований, по результатам которых решить вопрос о привлечении к ответственности всех причастных к этому факту лиц", — говорится в документе.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
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Общество , Сергей Аксенов , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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