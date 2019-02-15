Пенсионерка в автобусе покалечила 13-летнюю девочку

Казани пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку, в результате школьница сломала руку. Об этом «Ридусу» рассказала мать пострадавшей Мария Аверкиева.

«Это было вчера в районе 12. У Станиславы закончились уроки, она села на остановке «ЖБИ» на 89-й автобус, поехала к бабушке. На остановке „ [Улица] Аделя Кутуя“ бабушке, которая находилась в автобусе, понадобилось выходить. Стася стояла около дверей, потому что в автобусе много народу, а ей скоро выходить. Бабушка спросила что-то по-татарски — насколько поняла Стася, та спрашивала, выходит ли она. Стася сказала «Нет, я не выхожу» и посторонилась. Бабушка, видимо, решила, что этого недостаточно. Дальше она говорила много на татарском — этих слов ребенок уже не знает, но по интонации поняла, что она ругалась. Затем бабушка толкнула ребенка, поскольку Стася держалась за поручень, рука «уехала» по нему, и в этот момент начали открываться двери. Руку зажало между поручнем и дверью», — объяснила мать школьницы.

Девочка почувствовала острую боль, начала кричать, что ей сломали руку. По словам Марии, никто из пассажиров на это не отреагировал.

Кондуктор-мужчина в ответ накричал на нее — мол, нечего было стоять там, где не положено. Стася была вынуждена выйти на этой же остановке. Поскольку она аллергик, она приучена — в случае проблем со здоровьем обращаться в ближайшую аптеку. Она зашла в аптеку, там ей оказали первую помощь, вызвали скорую, — продолжила женщина.

Станислава получила перелом лучевой кости со смещением. Ее доставили в травматологическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Врачам пришлось ставить кость на место.

«Причем у нас проблемы — у Стаси аллергия на все препараты лидокаинового ряда, врачи предлагали делать это под общим наркозом. Потом мы нашли специализированное лекарство, и наркоза удалось избежать», — поделилась Аверкиева.

Женщина обратилась в приемную мэрии Казани. Ей ответили, что обращение рассмотрят в течение 30 дней.