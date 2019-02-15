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Пресс-секретарь Машкова опровергла сообщения об его уходе из кино 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России Владимир Машков не уходит из кино, а делает перерыв в съёмках. Об этом RT заявила его пресс-секретарь Ольга Андрейкина. Ранее СМИ писали, что Машков объявил об уходе из кинокарьеры.
«Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается. Он в сюжете это ровно и сказал. Я вообще не очень понимаю, почему такой эффект произвела новость. Он об этом говорил много… времени подряд. Начиная с самого начала своей работы в театре. Эта буря в стакане воды совершенно нелепая. Он говорил, что у него сейчас нет времени сниматься, потому что он очень занят в театре», — заявила Андрейкина.
15 февраля «Пятый канал» опубликовал интервью с Машковым.
«Кино — это тоже серьёзная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — приводит сайт телеканала слова Машкова.
Он не уточнил, когда намерен вернуться к съёмках в фильмах.
Отмечается, что в этом году выйдут две киноработы с участием Машкова.
Ранее Владимир Машков в беседе с газетой «Известия» рассказал о планах театра «Табакерка».
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Общество , Владимир Машков , газета "Известия"
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