Венедиктов и Доренко поспорили о поющих чиновниках

Сегодня в своем телеграм-канале Венедиктов обратил внимание подписчиков, что видео с чиновниками было снято на смартфон Ентальцевой в апреле 2018 года.

«Какая служба и с какой целью рискнула бы взломать телефон шефа протокола премьер-министра и супруги главы "Газпрома" Алексея Миллера?» — задался журналист вопросом.

Час спустя Доренко ответил коллеге в своем телеграме. По его мнению, смартфон Ентальцевой не был взломан, а видео появилось в Сети специально с целью пиара.