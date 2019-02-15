Венедиктов и Доренко поспорили о поющих чиновниках 

Главреды радиостанций «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и «Говорит Москва» Сергей Доренко поспорили о причинах появления в Сети видео с поющими чиновниками.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором бывшие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и глава протокола правительства Марина Ентальцева выпивают и поют песню Надежды Кадышевой на борту самолета.
Сегодня в своем телеграм-канале Венедиктов обратил внимание подписчиков, что видео с чиновниками было снято на смартфон Ентальцевой в апреле 2018 года.
«Какая служба и с какой целью рискнула бы взломать телефон шефа протокола премьер-министра и супруги главы "Газпрома" Алексея Миллера?» — задался журналист вопросом.
Час спустя Доренко ответил коллеге в своем телеграме. По его мнению, смартфон Ентальцевой не был взломан, а видео появилось в Сети специально с целью пиара.