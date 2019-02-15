Вассерман высказался о скандальном отстранении Друзя

Участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман прокомментировал решение Первого канала отстранить магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя от съемок в программе "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщает RT.

По его мнению, это решение является вынужденным, поскольку точно неизвестно, что на самом деле произошло. Друзь при этом правила формально все-таки нарушил, так как он сам не отрицает, что ему сказали о нескольких вопросах.

"Могу только предложить Первому каналу направить обоих еще на передачу… где есть детектор лжи и можно быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло", — заключил Вассерман.

Ранее сообщалось, что телеведущий Валдис Пельш отреагировал на скандальное отстранение Друзя.

Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.