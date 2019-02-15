Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вассерман высказался о скандальном отстранении Друзя 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман прокомментировал решение Первого канала отстранить магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя от съемок в программе "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщает RT.
По его мнению, это решение является вынужденным, поскольку точно неизвестно, что на самом деле произошло. Друзь при этом правила формально все-таки нарушил, так как он сам не отрицает, что ему сказали о нескольких вопросах.
"Могу только предложить Первому каналу направить обоих еще на передачу… где есть детектор лжи и можно быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло", — заключил Вассерман.
Ранее сообщалось, что телеведущий Валдис Пельш отреагировал на скандальное отстранение Друзя.
Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.
Газета.Ru: последние новости
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете Родственники делят шикарное наследство Захарова Василия Ланового не пустили в самолет
Комментарии
Общество , Анатолий Вассерман , Валдис Пельш
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Соловьев устроил разборки с украинцем
Общество
Начало массовой драки в Москве попало на видео
Происшествия Криминал
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США
Общество
Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины
Общество Статьи
Названа вероятная страна следующего Майдана
В мире
Чемпион по дзюдо нанес травму Путину
Политика
Захарова ответила на угрозы Болтона
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение