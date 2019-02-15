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Главред «Кто хочет стать миллионером?» признал вину перед коллегами 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: страница Ильи Бера в Facebook
Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер признал вину перед коллегами, но считает себя правым в конфликте с магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Об этом сообщил «Интерфакс».
Бер назвал решение Первого канала об отстранении его и Друзя от участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» справедливым.
«Действительно виноват перед коллегами, поскольку сделал их заложниками данной ситуации», — добавил телеменеджер.
Бер настаивает, что обладает не «версией» событий конфликта, а «правдой». Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» отказался отвечать, обсуждал ли он конфликтную ситуацию с Друзем со своим заказчиком, гендиректором телекомпании «Красный квадрат» Ильей Кривицким и руководством Первого канала.
Телеменеджер добавил, что не работает на телеканале и не является сотрудником компании «Красный квадрат», которая производит передачу «Кто хочет стать миллионером?».
«Я индивидуальный предприниматель, я работаю по договорам с моим заказчиком», — отметил Бер.
Главный редактор заметил, что если его работа перестанет устраивать заказчика, то «он перестает мне ее заказывать».
По словам Бера, «Красный квадрат» может в любой момент прекратить с ним рабочие отношения без объяснения причин. «Это вообще нормально», — отметил Бер.
Ранее стало известно, что компании-производители телепрограмм «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» приняли решение отстранить знатока Друзя и главного редактора Бера от участия в телепередачах. Первый канал поддержал это решение. К такому исходу привели взаимные обвинения Бера и Друзя в обмане, которые нанесли «репутационный ущерб» передачам и каналу.
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