Умер Заслуженный артист России Евгений Редюк

Заслуженный артист России Евгений Редюк скончался в Ульяновске . Информацию о его смерти обнародовали в местном драмтеатре имени И. А. Гончарова, актёром которого был Редюк.

Евгений Георгиевич, отдавший ульяновскому театру 40 лет жизни, в прошлом году отметил 70-летие.

«Он был одним из ярчайших мастеров труппы, на таланте которого держалась серьёзная часть репертуара», — сказано в сообщении.

Зрители знают Евгения Редюка по множеству постановок. Особенно яркими называют роль Тоби Бэлча в «Двенадцатой ночи», Графа Альбафьорита в «Хозяйке гостиницы», Фамусова в «Горе от ума» и другие.

Артист выступал и в качестве режиссера — на его счету 28 театральных постановок.

Звание Заслуженного артиста России Евгению Редюку было присвоено в 1998 году.