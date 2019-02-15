Заслуженный артист России Евгений Редюк скончался в Ульяновске. Информацию о его смерти обнародовали в местном драмтеатре имени И. А. Гончарова, актёром которого был Редюк.
Евгений Георгиевич, отдавший ульяновскому театру 40 лет жизни, в прошлом году отметил 70-летие.
«Он был одним из ярчайших мастеров труппы, на таланте которого держалась серьёзная часть репертуара», — сказано в сообщении.
Зрители знают Евгения Редюка по множеству постановок. Особенно яркими называют роль Тоби Бэлча в «Двенадцатой ночи», Графа Альбафьорита в «Хозяйке гостиницы», Фамусова в «Горе от ума» и другие.
Артист выступал и в качестве режиссера — на его счету 28 театральных постановок.
Звание Заслуженного артиста России Евгению Редюку было присвоено в 1998 году.
Ранее, как сообщал News.ru, в Москве простились с актёром и режиссёром Сергеем Юрским. Отдать дань памяти пришло такое большое количество людей, что им пришлось стоять в очереди.