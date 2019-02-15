Владимир Машков объявил об уходе из кино

"Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", — приводит "Пятый канал" слова актера.

Артист не уточнил, планирует ли он возобновить съемки в кино в будущем.

Владимир Машков сыграл более 50 ролей в театре, кино и телевизионных проектах. Снимался в таких фильмах, как "Подмосковные вечера", "Вор", "Распутин", "Экипаж", "Дуэлянт", "Движение вверх", а также в сериалах "Ликвидация", "Родина".