Народный артист России Владимир Машков объявил об уходе из кино.
"Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", — приводит "Пятый канал" слова актера.
Артист не уточнил, планирует ли он возобновить съемки в кино в будущем.
Владимир Машков сыграл более 50 ролей в театре, кино и телевизионных проектах. Снимался в таких фильмах, как "Подмосковные вечера", "Вор", "Распутин", "Экипаж", "Дуэлянт", "Движение вверх", а также в сериалах "Ликвидация", "Родина".
В 2018 году Машков возглавил Московский театр-студию Олега Табакова после смерти ее основателя и руководителя.