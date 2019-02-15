Каждый приличный немец думает о переезде в Москву?

Хроники Мордора. В центре столицы пьяный мент на служебной машине насмерть убил юную водительницу. Прибывшие на место ДТП полицейские не стали брать анализ у коллеги и увезли его в больницу. Этому происшествию несколько месяцев, но только когда родители убитой поняли, что дело спускают на тормозах и начали поднимать шум, этот факт стал достоянием общественности.

До этого звенела информационная тишь да гладь.

В этот же день стало известно, что министр столичного правительства поймана на плагиате в своей диссертации — на 25 процентов. Никто этому не удивился, потому что перед этим выяснилось, что диссертация министра обороны украдена из чужих работ на 40 процентов. Кстати, о министерстве обороны : чуть ранее выяснилось, что первоначальная смета в 5 390 000 000 рублей на ремонт исторического парусника, который принадлежит министерству вдруг достигла 10 700 000 000, но ремонт так и не закончен.

На прошлой неделе в столичной школе 12-летняя школьница покончила собой. Директор школы заявила, что в школе все в порядке, а зав. ГорОНО заявила, что в школах города делается все, чтобы такого уродливого явления как травля детей не существовало и посоветовала родителям посмотреть на обстановку в их семьях.

Спустя неделю после задержания на свободу вышел глава преступного клана, на счету которого многолетняя история убийств, грабежей и торговли наркотиками и женщинами. Мэрия рассматривает возможность изъятия жилья у собственников для нужд государства. А пока мэрия «рассматривает» вопрос, у группы частных собственников на средства городского бюджета выкуплено 1800 квартир в процессе непрозрачной сделки.

Наверное, хватит — вы же такое читаете, наверное, каждый день.

А теперь переведем рубли обратно в евро, упомянем, что министр обороны — женщина, а исторический парусник вовсе не «Крузенштерн» (хотя он тоже — немецкий), а Gorch Fock. И тогда вы вдруг начнете понимать, что вообще-то речь идет о Германии.

Да-да, о той самой Германии, где, согласно старательно насаждаемому отчего-то русскими СМИ мифу, «ничего подобного даже произойти не может».

Мы же слышим каждый день, что в Мордоре, которым отчего-то кличут Москву сами москвичи, причем, как правило, прекрасно устроившиеся в жизни на государственно-нефтяные деньги, происходит «и то, и это» и даже хуже «того и этого» и скоро всему конец в дыму и пламени.

Проблема, правда, в том, что я вижу эти тексты последние лет двадцать, а «эта страна» все никак не хочет сдохнуть. Кстати, про пожелание «сдохнуть» собственной стране — это тоже универсальный лозунг Gutmenschen (немецкий аналог «людей с хорошими лицами»). На демонстрациях партии Linke (левые) тоже видны транспаранты с лозунгами «Никогда больше Германия» или даже «Сдохни Германия» и людям прививают мысль, что с государственным флагом на улицу может выйти только фашист и нацист.

Ой, как все знакомо. Кроме, пожалуй, одного — даже чокнутым левакам из газеты TAZ не придет в голову рассказывать о том, как дома все ужасно, но зато в России такого не может произойти никогда и поэтому каждый приличный немецкий человек должен подумать о переезде в Москву. Вот это постоянное «ну ведь „Там“ никогда не может такого случиться», если честно, начало утомлять. Потому что это чистая пропаганда. Причем целевая аудитория пропаганды — люди, которые даже в условиях всеобщего интернета не имеют ни желания, ни образования, чтобы знать правду. И собственно, когда комментаторы, которые чувствуют, что их маленький мирок рушится, начинают вопрошать «за что вы не любите… (ну, например, Германию)?» Если подумать, то вообще-то непонятно, за что можно любить или не любить целую страну?

Из-за работы мне пришлось жить в нескольких странах и когда ты не турист, то ты быстро понимаешь, что Германия Меркель — это совсем не то, что Германия Ульрики Майнхоф, а Португалия Паолы Регу это совсем не Португалия Сократеша, ну а Париж Макрона это совсем не Париж «желтых жилетов». И какую-то из этих половинок точно можно смело презирать. А какую-то любить и восхищаться.

А еще есть Россия — точно с такими же противоречиями и как говорят люди, учившиеся на халяву за государственный счет, «дихотомиями».

Но мне гораздо интересней, как устроена пропаганда против моей собственной страны — независимо, откуда она исходит. И особенно — когда она исходит изнутри. Поэтому вот эти формулировки «Ну вы же понимаете, что такого (далее следует некий российский кейс) никогда бы не произошло в демократической, стране». Почему? И тут подразумевается «Да потому что вы — русское темное быдло, вот почему». Хотя ответ стал проскакивать в этой форме все реже — опасаются за целостность лица. Теперь он более замаскирован. И, как правило, замаскирован оппозиционными слоганами.

Мне просто очень интересно, чтобы люди понимали, что их прямо обманывают, рассказывают сказки на ночь, чтобы вызвать ненависть к собственной стране. И делает это всё так называемый «образованный класс», который, кстати, на поверку оказывается довольно дурно образованным, но очень изворотливым. Анамнез у них такой. Доминанта личности в нескольких поколениях. Когда стало возможным недурно жить за счет пропаганды ненависти к собственной стране — тут-то и нашлись желающие. Раньше им для этого приходилось бежать в Мюнхен и Вашингтон. Теперь достаточно немного отъехать от мавзолея.