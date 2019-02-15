Перевал Дятлова: что будет со съемочной группой

Появилась новая информация о судьбе проекта Discovery, посвященного гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. По словам продюсера Дмитрия Артемьева, команде удалось найти компромисс с директором екатеринбургского театра драмы, актеры которого должны сыграть в фильме, и съемки состоятся.

Съемки проекта Discovery, посвященного гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова, все-таки состоятся. По словам продюсера Дмитрия Артемьева, помогающего телевизионщикам из США в организации работы, команде удалось договориться с директором местного театра драмы, который не отпускал актеров на съемки. Об этом сообщает Ura.ru.

«Актеры готовы к выезду на съемочную площадку завтра утром. Ситуация улажена, компромисс найден», — поделился Артемьев.

Ситуацию прокомментировал и сам директор театра драмы Алексей Бадаев . Он рассказал, что собрание в театре, из-за которого актеры не попали на съемки, было запланировано несколько дней назад. Артемьев об этом знал и обещал решить организационные вопросы.

«Видимо, решить ничего не смог. Я узнал о ситуации лишь сегодня. И менять планы целого коллектива не посчитал возможным», — сказал Бадаев.

Он добавил, что «актеры будут в театре вовремя» и смогут сниматься в фильме только «в свободное время».

Ранее помощник американских телевизионщиков Артемьев рассказывал о сложностях в общении с директором екатеринбургского театра драмы, актеры которого должны сниматься в роли дятловцев в фильме Discovery «Неизвестная экспедиция». Он отметил, что после кастинга и примерок съемки были назначены на 14 февраля, но именно в этот день Бадаев обязал всех сотрудников прийти на собрание.

«Как мне сообщила его помощница, он настроен очень категорично: никого не отпускает», — пояснил Артемьев.

Однако ситуация разрешилась, и съемки передачи телеканала Discovery состоятся. Ее темой станет таинственная гибель тургруппы под предводительством Игоря Дятлова на склоне горы Холатчахль («Гора мертвецов») на Северном Урале.

По данным СМИ, для съемок шоу в России из США приехали двое ведущих. 6 февраля они отправились в Ивдель, город в Свердловской области, находящийся в 128 км от злополучного перевала. Предполагалось, что на самом месте гибели дятловцев снимут панорамные кадры гор, в то время как основная часть работы над выпуском пройдет уже под Екатеринбургом.

В передаче «Неизвестная экспедиция» рассказывается об одной из главных загадок мировой истории. Создатели рассчитывают подготовить 13 эпизодов, в которых последовательно опишут подготовку группы к походу, его начало, большое количестве версий гибели туристов и поисковые операции.

Ранее тему перевала Дятлова обсуждали в ряде выпусков ток-шоу «Пусть говорят». Писатель и исследователь Олег Архипов в эфире передачи озвучил детали из архива следователя Владимира Коротаева — именно этот специалист занимался уголовным делом о гибели группы в 1959 году. Архипов рассказал, что в архиве нашли записку от прокурора Василия Темпалова, которая стала одним из поводов возобновления интереса к давним событиям со стороны прокуратуры

В сообщении следователь говорит о гибели туристов как об известном ему факте — при этом в записке несколько раз фигурирует дата 15 февраля 1959 года, в то время как разорванную палатку, по официальным данным, обнаружили только 26 февраля. Трупы туристов были найдены только на следующий день.

Водитель тягача Анатолий Степочкин, который работал в местах трагедии, рассказал, что в то время он встретил представителя народа манси. Странный человек поведал мужчине ужасную историю о девяти туристах, которые осквернили святое место в пещере, предназначенной для жертвоприношений.

«Туристы разграбили наше святое место. Шаманы узнали об этом, собрали охотников и выследили их. Когда [предположительно участники группы Дятлова] легли спать, они подошли к палатке и пустили дурман Через какое-то время их всех убили. Раз сделали нам зло — мы и ответили злом», — процитировал Степочкин.