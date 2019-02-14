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Россияне высказались о скандале с Друзем 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из видео
75% россиян не исключают, что интеллектуал Александр Друзь мог пойти на подкуп ради денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
46% из них считают, что это вполне возможно, так как люди на многое способны ради денег, а 29% думают, что виноваты обе стороны, то есть еще и главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер, обвинивший Друзя в подкупе и обвиненный им в ответ.
25% пользователей Рамблера не верят, что магистр игры «Что? Где? Когда?» мог совершить подобное мошенничество, потому что всегда считали его интеллигентным человеком.
В опросе поучаствовали 5667 человек.
Во вторник Илья Бер заявил, что Друзь предложил ему продать вопросы, которые будут заданы ему на «Кто хочет стать миллионером», за треть от максимального выигрыша — трех миллионов рублей.
На следующий день Друзь заявил, что Бер рассказал историю «с точностью до наоборот».
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