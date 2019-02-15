Родственники делят шикарное наследство Захарова

Эстрадный певец Сергей Захаров , скончавшийся в ночь на 14 февраля, оставил родным значительное наследство.

Как сообщает портал "Дни.ру", у Захарова остался оформленный им самим 12-комнатный дом в реликтовом лесу под курортным городом Зеленогорском на Карельском перешейке. В саду есть живые посадки: плодоносящие яблони и вишни, кусты смородины, крыжовника и малины. По оценкам экспертов, стоимость такого особняка может превышать 50 млн руб.

В Москве в собственности у Захарова была квартира стоимостью около 20 млн руб.

Наследников у артиста немного. В 1968 году он женился на Алле Салигулиной и прожил с ней до своей смерти, в единственном браке у Захарова родилась дочь Наталья. Имущество певца вдова и дочь должны разделить в равных долях.