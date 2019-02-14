«Алроса» нашла алмаз в форме сердца ко Дню святого Валентина

Его масса составляет 65,7 карата.

Драгоценный камень был обнаружен в конце января в Якутии , он обладает высокими качественными характеристиками.

По оценкам специалистов, возраст алмаза более 300 млн лет, в настоящее время он находится у экспертов для детального изучения и оценки.