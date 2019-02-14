Его масса составляет 65,7 карата.
Драгоценный камень был обнаружен в конце января в Якутии, он обладает высокими качественными характеристиками.
По оценкам специалистов, возраст алмаза более 300 млн лет, в настоящее время он находится у экспертов для детального изучения и оценки.
«В природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. Большинство либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы. Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюблённых, кажется символичным подарком», — заявил директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев, передаёт РИА Новости.