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Стала известна причина смерти Захарова 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Причиной смерти певца и актера Сергея Захарова могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.
Зампред правления союза Людмила Шепелева заявила «Мойке 78», что болезнь сердца — вероятная причина, но точный диагноз позже назовут врачи.
«Невские новости» назвали причиной его смерти сердечную недостаточность.
Народный артист России Сергей Захаров скончался 14 февраля на 69-м году жизни.
Захаров работал в Ленинградском мюзик-холле и нескольких российских филармониях. Он исполнял хиты «Три белых коня», «Отцвели хризантемы», «Очи черные» и другие. Также Захаров снялся в картине «Небесные ласточки».
Общество , Видео , Людмила Шепелева , Сергей Захаров
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