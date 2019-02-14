Стала известна причина смерти Захарова

Причиной смерти певца и актера Сергея Захарова могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Зампред правления союза Людмила Шепелева заявила «Мойке 78», что болезнь сердца — вероятная причина, но точный диагноз позже назовут врачи.

«Невские новости» назвали причиной его смерти сердечную недостаточность.

Народный артист России Сергей Захаров скончался 14 февраля на 69-м году жизни.

Захаров работал в Ленинградском мюзик-холле и нескольких российских филармониях. Он исполнял хиты «Три белых коня», «Отцвели хризантемы», «Очи черные» и другие. Также Захаров снялся в картине «Небесные ласточки».