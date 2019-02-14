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Василий Лановой отреагировал на ситуацию с «Победой» 

Рамблер + ещё 37 1 час назад
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Василий Лановой прокомментировал инцидент с его недопуском на борт авиакомпании «Победа».
«Другие товарищи перевели нас на другой рейс, и мы уже благополучно добрались до места. Так что не волнуйтесь, все в порядке», — сказал он агентству РИА «Новости».
Он отметил, что с сотрудниками авиакомпании, не разрешивших ему подняться на рейс до Ростова-на-Дону, «будут разбираться потом».
Василий Лановой не попал на борт «Победы»
«Я думаю, они сами это сделают», — заметил Лановой.
Ранее стало известно, что Василия Ланового не допустили на борт самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося в Ростов-на-Дону, из-за размеров ручной клади. В пресс-службе авиакомпании заявили, что менеджеры артиста не ознакомились с правилами провоза ручной клади.
Общество , В мире , Василий Лановой , Авиакомпания "Победа" , РИА Новости
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