Василий Лановой отреагировал на ситуацию с «Победой»

«Другие товарищи перевели нас на другой рейс, и мы уже благополучно добрались до места. Так что не волнуйтесь, все в порядке», — сказал он агентству РИА «Новости».

Он отметил, что с сотрудниками авиакомпании, не разрешивших ему подняться на рейс до Ростова-на-Дону, «будут разбираться потом».

«Я думаю, они сами это сделают», — заметил Лановой.

Ранее стало известно, что Василия Ланового не допустили на борт самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося в Ростов-на-Дону, из-за размеров ручной клади. В пресс-службе авиакомпании заявили, что менеджеры артиста не ознакомились с правилами провоза ручной клади.