Умер известный артист Сергей Захаров

Факт смерти Народного артиста России в одной из больниц Москвы изданию подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.

Сергей Захаров родился в 1950 году в украинском Николаеве, учился в музыкальном училище имени Гнесиных и Санкт-Петербургском (тогда Ленинградском) музыкальном училище имени Римского-Корсакова.