Умер исполнитель песни «Три белых коня»

сообщает «Фонтанка». На 69 году жизни скончался певец и актер Сергей Захаров

Факт смерти Народного артиста России в одной из больниц Москвы изданию подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.

Сергей Захаров родился в 1950 году в украинском Николаеве, учился в музыкальном училище имени Гнесиных и Санкт-Петербургском (тогда Ленинградском) музыкальном училище имени Римского-Корсакова.

Захаров солировал в Государственном эстрадном оркестре под управлением Леонида Утесова , пел в Ленинградском мюзик-холле и филармониях разных городов, гастролировал в более чем 40 странах, выпустил множество музыкальных альбомов, снялся в нескольких фильмах.

Захаров выигрывал международные конкурсы «Сопот» и «Золотой Орфей», удостоился звания Народного артиста России и Ордена Дружбы.