Умер исполнитель песни «Три белых коня» 

На 69 году жизни скончался певец и актер Сергей Захаров, сообщает «Фонтанка».
Факт смерти Народного артиста России в одной из больниц Москвы изданию подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.
Сергей Захаров родился в 1950 году в украинском Николаеве, учился в музыкальном училище имени Гнесиных и Санкт-Петербургском (тогда Ленинградском) музыкальном училище имени Римского-Корсакова.
Захаров солировал в Государственном эстрадном оркестре под управлением Леонида Утесова, пел в Ленинградском мюзик-холле и филармониях разных городов, гастролировал в более чем 40 странах, выпустил множество музыкальных альбомов, снялся в нескольких фильмах.
Захаров выигрывал международные конкурсы «Сопот» и «Золотой Орфей», удостоился звания Народного артиста России и Ордена Дружбы.
В 1970-х Сергей Захаров провел один год в тюрьме за драку, а в 1990-х перенес клиническую смерть из-за перенапряжения при поддержке избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина.