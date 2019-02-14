Талию россиян хотят ограничить

Так, в японским женщинам запрещено иметь талию более 80 см, мужчинам — более 90 см. Обязательные ежегодные замеры введены для жителей страны в возрасте от 40 до 75 лет.

"Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что в этом случае работодатель гражданина с лишним весом рискует нарваться на штрафы, которые могут достигать $19 млн

Вместе с тем, по её словам в стране восходящего солнца работает программа «Спасение нации», в рамках которой рацион японцев оптимизируют при помощи включения в рацион морепродуктов и витаминов.

Новая Зеландия в борьбе за здоровое население для желающих получить гражданство ввела требование о предоставлении справки о том, что индекс тела эмигранта не превышает 35.

«Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что эксперты ведомства планируют изучить возможность применения опыта зарубежных коллег в российских реалиях.