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Талию россиян хотят ограничить 

Рамблер + ещё 23 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
Специалисты Роспотребнадзора изучают опыт зарубежных экспертов по борьбе с ожирением населения, сообщает РИА Новости. Руководство ведомства подумывает перенять практику, принятую, например, в Японии и Новой Зеландии, где люди с лишним весом находятся под пристальным присмотром государства.
Так, в японским женщинам запрещено иметь талию более 80 см, мужчинам — более 90 см. Обязательные ежегодные замеры введены для жителей страны в возрасте от 40 до 75 лет.
"Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что в этом случае работодатель гражданина с лишним весом рискует нарваться на штрафы, которые могут достигать $19 млн 
Вместе с тем, по её словам в стране восходящего солнца работает программа «Спасение нации», в рамках которой рацион японцев оптимизируют при помощи включения в рацион морепродуктов и витаминов.
Новая Зеландия в борьбе за здоровое население для желающих получить гражданство ввела требование о предоставлении справки о том, что индекс тела эмигранта не превышает 35.
«Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения», — отметила Попова.
Глава Роспотребнадзора также заявила, что эксперты ведомства планируют изучить возможность применения опыта зарубежных коллег в российских реалиях.
Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Новая Зеландия , Япония
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