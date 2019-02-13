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Друзь слег с давлением после скандала 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь слег с давлением после скандала с обвинениями в подкупе, пишет «Комсомольская правда».
«Я не хочу говорить об этой истории ни с кем, раскачивать эту историю не хочу. Она и так в новостях на первом месте сейчас. У меня давление 180/90. Если вас интересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу», — сказал Друзь в ответ на просьбу издания прокомментировать обвинения в его адрес.
Знаток добавил, что принял таблетку и лежит в постели, пытаясь прийти в себя, и отказался от предложения вызвать скорую помощь.
Друзь ответил на обвинения
Напомним, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, магистр «Что? Где? Когда» хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым, и предлагал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей. Спустя сутки Друзь прокомментировал ситуацию изданию РБК и заявил, что Бер пытался спровоцировать его на нечестную игру, а он ему «старательно подыграл».
Комментарии247
Общество , Виктор Сиднев , РБК , Комсомольская правда
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