Друзь слег с давлением после скандала

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь слег с давлением после скандала с обвинениями в подкупе, пишет Комсомольская правда ».

«Я не хочу говорить об этой истории ни с кем, раскачивать эту историю не хочу. Она и так в новостях на первом месте сейчас. У меня давление 180/90. Если вас интересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу», — сказал Друзь в ответ на просьбу издания прокомментировать обвинения в его адрес.

Знаток добавил, что принял таблетку и лежит в постели, пытаясь прийти в себя, и отказался от предложения вызвать скорую помощь.