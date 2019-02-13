Отправившего детей убирать снег на уроке учителя привлекли к ответственности в Уфе

Учителя физкультуры и заместителя директора по хозяйственной части уфимской школы №69 привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что ученики 9 класса вместо урока физической культуры убирали снег на территории учреждения. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник управления образования администрации города Елена Хаффазова.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал, предположительно, отрывок объяснительной одного из учеников. Автор записки отмечает, что "была не готова к копанию снега на уроке", а также что она замерзла, так как была одета не по погоде.

"Люди, которые приняли самостоятельное решение в отсутствие директора о том, чтобы вывести детей на уроке физкультуры чистить снег, привлечены к дисциплинарной ответственности. Дети выходили одетыми, информация о том, что они были в кроссовках, кто в колготках — неправда, они все здоровы", — сказала Хаффазова.

По словам Хаффазовой, директор школы был на больничном. Также она отметила, что распоряжения о привлечении учащихся или их родителей к уборке снега на территории образовательных учреждений Уфы нет. Этой работой занимаются обслуживающие организации по договорам, уточнила она, добавив, что надеется, что это единственный подобный инцидент.