Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Utair оправдалась за покупку россиянкой 13 билетов для двух детей-инвалидов 

Lenta.ru + ещё 19 4 часа назад
Фото: Пресс-служба авиакомпании Utair / РИА Новости
В Utair не знали о перелете из Кургана в Москву матери-одиночки с сыновьями-инвалидами, которой пришлось купить 13 билетов. Социальные службы и Российский детский фонд не связывались с перевозчиком. Об этом изданию Znak сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Без оповещения, пояснили в Utair, маломобильный пассажир может столкнуться с нехваткой мест в салоне или высокой ценой на билеты.
Для безопасности перелета таких пассажиров на борту устанавливают особые носилки: они нужны при турбулентности, взлете и посадке. Приспособление весит 140 килограммов, на его монтаж нужно время.
«Даже когда пассажир не предупреждает авиакомпанию заранее, она старается найти способ помочь. Например, на регистрацию рейса Москва — Самара пришел без предупреждения пассажир, у которого не сгибались ноги, и он мог лететь только лежа. Рейс больной пропустил, но мы смогли найти другой самолет в Самару (более вместительный борт, чтобы никого не высаживать), демонтировать 12 сидячих мест и установить туда носилки за один час десять минут», — рассказали в Utair.
Ранее сообщалось, что жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 13 авиабилетов, чтобы перевезти двоих детей-инвалидов после операции в Москву. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России занялось расследованием случившегося.
Последние новости
На российские дороги положат суперасфальт Журналист BBC признал ролик о химатаке в Сирии фейком Марсоход Opportunity замолчал навсегда
Комментарии
Общество , Экономика , ЮТэйр , СКР , Курган , Москва
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Пьяный мужчина упал под поезд, но выжил
Происшествия Общество
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение