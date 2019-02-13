Фонд «В защиту прав заключённых» признан иноагентом 

Фонд «В защиту прав заключённых», учреждённый Людмилой Алексеевой и Львом Пономарёвым, включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Как отмечается, факт соответствия организации признакам иноагента установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки.
Кроме того, иноагентом признана организация «Горячая линия», выполняющая функцию московского отделения движения Пономарёва «За права человека».
Накануне это движение было включено в список иностранных агентов.