В Уфе одну из улиц назовут в честь Доктора Лизы

Депутаты горсовета Уфы решили одну из новых городских улиц назвать именем Елизаветы Глинки, которая также известная как Доктор Лиза.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, решение принято на заседании совета 13 февраля. Таким образом депутаты хотят увековечить имя российского общественного деятеля, врача и филантропа Елизаветы Глинки, которая помогала детям, пострадавшим от военных конфликтов. Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, сопровождая гуманитарный груз в Сирию.

Новая улица расположится в Калининском районе Уфы, южнее деревни Самохваловка. Рядом появятся также улицы композитора Халика Заимова, Цветущая и переулок Первостроителей.