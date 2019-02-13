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В Уфе одну из улиц назовут в честь Доктора Лизы 

Российская Газета + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутаты горсовета Уфы решили одну из новых городских улиц назвать именем Елизаветы Глинки, которая также известная как Доктор Лиза.
Как уточнили в пресс-службе горсовета, решение принято на заседании совета 13 февраля. Таким образом депутаты хотят увековечить имя российского общественного деятеля, врача и филантропа Елизаветы Глинки, которая помогала детям, пострадавшим от военных конфликтов. Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, сопровождая гуманитарный груз в Сирию.
Новая улица расположится в Калининском районе Уфы, южнее деревни Самохваловка. Рядом появятся также улицы композитора Халика Заимова, Цветущая и переулок Первостроителей.
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